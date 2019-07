Napoli, è Callejon lo special one: non solo esterno, è anche regista

di Bruno Majorano

José Mourinho non è esattamente il prototipo dell'uomo buono. Anzi. È uno di quelli che dice tutto quello che gli passa per la testa, anche a costo di andare controcorrente. È uno tosto, soprattutto quando si parla di allenatori. Non ha problemi a scaricarti, anche se ti chiami Ibrahimovic. Eppure c'è un ragazzo spagnolo che quando aveva appena 22 anni è riuscito a fare breccia nel cuore (di ghiaccio) dello Special One. Il soggetto in questione è José Callejon, che durante una sfida tra il suo Espanyol e il Real di Mourinho fece così bene da convincere l'allenatore portoghese a farlo rientrare subito alla Casa Blanca. Mou gli ha dato fiducia e lo ha fatto esordire con la maglia del Real: un trampolino verso il grande salto.



