Napoli-Callejon, matrimonio a vita: via alle manovre per il rinnovo

di Roberto Ventre

Ha stregato Ancelotti, esattamente come era successo con Sarri e Benitez. Callejon fa parte del progetto Napoli, presente e futuro. Lui vuole restare e lo ha detto pubblicamente: il club vuole tenerlo e a breve partiranno le grandi manovre per il rinnovo del contratto tra il direttore sportivo Giuntoli e il manager dello spagnolo Quilon. Si parlerà del prolungamento di un anno o due, vista che la scadenza dell'accordo è nel 2020, cioè tra un anno e da giugno l'argomento diventerà caldo quando si entrerà nei dettagli della trattativa vera e propria per arrivare alla firma L'esterno spagnolo è uno della vecchia guardia di grande affidamento, uno del gruppo storico, arrivato con Benitez, che ha sempre dato un esempio straordinario di affidabilità garantendo una grande continuità di rendimento.



Josè può ricoprire più posizioni in campo e ha dimostrato di sapersi adattare al meglio in più moduli. Perfetto da esterno destro del tridente di attacco con Sarri, ha assimilato rapidamente le mansioni di quarto a destra nel centrocampo di Ancelotti. In questa settimana il tecnico lo ha anche provato da centrale, una soluzione che potrebbe essere di emergenza domenica all'Olimpico contro la Roma visto che gli unici due centrali a disposizione sono Fabian Ruiz e Allan con Zielinski squalificato e Diawara infortunato.



