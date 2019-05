Il Napoli cambia obiettivo in difesa: «Acuña costa meno di Grimaldo»

Marcos Javier Acuña, 27 anni ed esterno dello sporting Lisbona, potrebbe essere il suo uno dei profili più seguiti dal Napoli in queste settimane. Il terzino argentino, da due anni ormai con la maglia della squadra portoghese, resta uno dei calciatori migliori della rosa a disposizione dello Sporting ed anche tra i più seguiti del mercato. Secondo i media lusitani, Acuña sarebbe sulla lista di Giuntoli già da un po' e per un motivo ben specifico.



Acuña, infatti, secondo quanto riportato in prima pagina dal quotidiano «O Jogo», costerebbe molto meno degli altri nomi potenzialmente avvicinabili dal club azzurro: lo Sporting potrebbe lasciarlo andare per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, ben distante dai 40 chiesti dal Benfica per l'altro obiettivo Grimaldo. In più, al club portoghese potrebbe anche interessare Mario Rui che, a quanto pare, sarà libero di cambiare maglia a fine stagione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA