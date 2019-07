Napoli, la campagna abbonamenti Presentazione live da Dimaro

Dopo un anno di stop dovuto ai lavori allo stadio San Paolo, torna la campagna abbonamenti per il Calcio Napoli. Dalle 12.30 in diretta la conferenza stampa al Teatro Comunale di Dimaro Folgarida per conoscere costi e modalità d’acquisto della nuova fidelizzazione azzurra. Previsti prezzi più bassi rispetto al passato e la possibilità di prestare l’abbonamento ad un amico o parente.

