Balli, canti e divertimento il Capodanno degli azzurri

Gran parte dei giocatori del Napoli ha deciso di festeggiare la mezzanotte del 2018 tutti assieme in una maxi festa organizzata nel ristorante Il Gabbiano sulla collina dello Scalandrone che divide Lucrino da Baia. I giocatori azzurri sono stati accolti da Roberto e Gianni Laringe. Per qualche ora i calciatori si sono lasciati andare tra balli canti e tanto divertimento. Ma domani sera saranno già in campo contro l'Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia. C'erano Jorginho, Koulibaly e anche Allan, Chiriches, Mario Rui, Milik, Rafael e Leandrinho.

