Torna in campo il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. Dopo la passerella con il Gozzano, gli azzurri affrontano il Carpi allo stadio Briamasco di Trento.



🕰 21.00

⚽️ #NapoliCarpi

📌 XI



2️⃣7️⃣ Karnezis

5️⃣ Allan

8️⃣ Fabiàn

1️⃣1️⃣ Ounas

1️⃣3️⃣ Luperto

1️⃣9️⃣ Maksimović

2️⃣3️⃣ Hysaj

2️⃣4️⃣ Insigne L. (K)

3️⃣3️⃣ Albiol

4️⃣2️⃣ Diawara

4️⃣5️⃣ Inglese



Azzurri subito avanti con la rete di Allan al 2’: assist di Insigne e destro all’angolino dall’esterno dell’area per il brasiliano. Nulla da fare per il portiere avversario. C'è solo il Napoli in campo nei primi venti minuti. Gli azzurri comandano il gioco senza soffrire. Bene Ounas, Insigne e Ruiz, Diawara fallisce il raddoppio. Ancelotti si fa sentire dalla panchina e sprona i suoi.

