Curioso episodio che ha coinvolto questa mattina l’account Twitter del Napoli. Dallo stesso era infatti stato pubblicato un nuovo link, una petizione che riguardava l’ultimo Decreto Sicurezza approvato dal Governo.







Il tweet - strano, visto il tenore dei classici tweet azzurri - è stato però subito rimosso con tanto di spiegazione de club: «Il Napoli non ha segnalato volontariamente alcuna petizione. Cercheremo di capire come mai è comparso un tweet non voluto sul nostro profilo. Ci scusiamo con i followers».

Il @sscnapoli non ha segnalato volontariamente alcuna petizione. Cercheremo di capire come mai è comparso un tweet non voluto sul nostro profilo. Ci scusiamo con i followers. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 7, 2019

