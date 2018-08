Napoli, la porta (troppo) aperta: Ancelotti aspetta il gioiello Meret

di Roberto Ventre

Traumatico fu l'esordio per Karnezis, una serataccia quella di Dublino contro il Liverpool, un paio di incertezze gravi e cinque gol al passivo. E non esattamente il massimo è stato quello di Ospina: il colombiano ha subito due gol dal Milan ai primi due tiri nello specchio della porta, il primo di Bonaventura sicuramente evitabile, un tiro improvviso ma non angolato.



Più o meno tra un mese tornerà a disposizione Meret, il giovane numero uno acquistato dall'Udinese che si è infortunato il secondo giorno di ritiro a Dimaro, l'11 luglio, ed è stato operato il giorno successivo alla clinica Pineta Grande: si dovrebbe rivedere per la partita contro il Parma al San Paolo. Dopo la sosta potrà intensificare la preparazione per rimettersi a completa disposizione di Ancelotti, dopo una prima parte di lavoro personalizzata.



Pepe Reina, il portiere fisso negli ultimi tre anni di Sarri era sulla panchina del Milan nella sfida contro la sua ex squadra: ha giocato sempre lui con Sepe e Rafael perennemente in panchina. Quest'anno la porta è per tre: la scelta estiva è stata fatta su Meret, l'investimento del Napoli per il presente e il futuro su un portiere di grandi prospettive che ha finora messo insieme solo 13 presenze in A. La frattura dell'ulna sinistra ne ha frenato l'inserimento: una tegola pesante per il Napoli che ha perso subito il titolare, Ancelotti non lo ha potuto mai schierare.



