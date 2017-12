Napoli in pressing su Castillejo: e dalla Slovacchia spunta Haraslin

di Angelo Rossi

«Prendete Haraslin, è un fenomeno, forte quanto Hamsik» ha segnalato il procuratore di Marek. Haraslin, che di nome fa Lukas e gioca sia da centrocampista che da trequartista, è l'ultimo prodotto della Slovacchia pallonara, attualmente in forza ai polacchi del Danzica. Segnalato già dal capitano azzurro, è però corteggiato da mezza Premier: dopo il Napoli, a ruota, si sono fatte avanti Roma e Inter anche se il giovanotto classe '96 è fermo da qualche settimana perché sta recuperando da un infortunio al ginocchio.



Sempre vivi i contatti con il Villareal per Castillejo, ideale alternativa di Callejon per la prossima stagione, e con il Genoa per Perin: Leno, Rui Patricio e Rulli gli altri portieri individuati per il dopo Reina. Capitolo partenze: più Chievo che Fiorentina per Giaccherini, Tonelli verso Benevento o Crotone, da Londra anticipano l'offerta che il Chelsea farà in estate per Koulibaly: 50 milioni. In anticipo pure la risposta: niente da fare.

