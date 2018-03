Napoli, pazza idea Ceballos: il Real disponibile alla cessione

di Delia Paciello

Veloce e estremamente tecnico, abile con entrambi i piedi e adattabile nelle diverse zone del centrocampo: Dani Ceballos rappresenta un profilo interessante per il Napoli. Non è un segreto infatti che il club azzurro sia da tempo sulle sue tracce, ma dovrà scontrarsi con la concorrenza italiana di Milan, Juventus e Roma.



La buona notizia tuttavia è che il Real Madrid potrebbe ora essersi convinto alla sua cessione: poco spazio alla corte di Zidane, e per questo potrebbe essere sacrificato nella rivoluzione estiva che attende i blancos la prossima estate. Il portale spagnolo Fichajes.net è sicuro che quindi Florentino Perez sarebbe pronto a trattare la cessione del centrocampista nella prossima finestra di mercato; e il Napoli è già alla finestra.



Ceballos tuttavia non ha pretendenti solo in Serie A: anche dalla Premier diversi club sono sulle sue tracce, su tutti il Liverpool. Non sarà di certo facile accaparrarsi le prestazioni del talentuoso 21enne spagnolo. Ma il club azzurro è deciso ad investire sui giovani, e in vista di alcuni cambiamenti che potrebbero arrivare a fine stagione Giuntoli potrebbe decidere di anticiparsi e tentare il colpo sbaragliando la concorrenza.

