Napoli, Manolas cena a Pozzuoli: Verdi sceglie la pizza a Mergellina

Torneranno oggi in campo gli azzurri, per il primo allenamento a Castel volturno di una settimana importante, quella che porterà all'esordio stagionale contro la Fiorentina di Montella. Quella di ieri è stata quindi l'ultima giornata di relax estivo per molti, con Simone Verdi e compagna che ne hanno approfittato per godersi il mare napoletano e poi una pizza da «50 Kalò» nel pieno centro città.







Tra i volti nuovi e tra le novità più importanti della stagione anche Kostas Manolas, il difensore greco che in estate ha lasciato la Roma per approdare in azzurro, dove formerà una delle coppie difensive più interessanti insieme con l'altro azzurro Kalidou Koulibaly.



Il greco, che aveva già scelto di abitare in una villa a pochi chilometri dal cuore di Quarto, continua a farsi vedere in giro in città: ieri sera Manolas era a cena in un noto locale di Pozzuoli, il ristorante «Il covo di Leo», ultima serata in esterna prima di tornare al lavoro con il suo Napoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA