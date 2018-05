Brindisi con vini toscani e spumanti: l'ultima cena del Napoli dei record

di Pino Taormina

Inviato a Castel Volturno



De Laurentiis ha spostato di 48 ore la cena con la squadra che era inizialmente prevista per martedì, proprio perché in cuor suo sperava di poter annunciare la permanenza di Sarri nel corso della tradizionale serata di fine anno a Villa D'Angelo-Santa Caterina. A lui, uomo di spettacolo, piacciono i colpi di scena.



Anche per questo ha organizzato una lunga sfilza di assaggi di vino rosso, alcuni toscani e dunque assai graditi al suo allenatore e numerose bottiglie di spumante. Proverà anche oggi a ottenere il via libera da Sarri per poter dare l'annuncio ma è probabile che si dovrà accontenterà di farsi vedere seduto al suo fianco. Già un bel segnale di distensione. Ma tutto è possibile.



