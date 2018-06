Il Napoli parla sempre più tedesco: «Azzurri all'assalto per Boateng»

di Delia Paciello

Il Napoli si starebbe guardando intorno a caccia del difensore centrale da portare alla corte di Ancelotti. L’operazione riconferma dei big è già in atto, in molti hanno ricevuto la chiamata del nuovo allenatore. Ma probabilmente per Kalidou Koulibaly potrebbe presentarsi un’offerta irrinunciabile e il club azzurro non vuole farsi trovare impreparato: proprio per questo in Germania danno per certo l’assalto della dirigenza napoletana a Jerome Boateng. Il forte difensore centrale del Bayern Monaco infatti non rientrerebbe più nei piani dei bavaresi e del nuovo tecnico Niko Kovac e sarebbe così stato inserito nella lista dei partenti: secondo Bild il Napoli non vorrebbe perdere l’occasione per portare a casa il colpo, dando ad Ancelotti un giocatore già conosciuto nella sua recente esperienza tedesca.



Dall’altra parte però anche la Juventus avrebbe fiutato l’affare e vorrebbe pescare in Germania l’importante rinforzo per la difesa: forza fisica e versatilità - visto che può giocare anche come terzino –, ma soprattutto la grande esperienza acquisita con la vittoria in Champions e ai Mondiali, lo rendono particolarmente appetibile alle big italiane. Nella stagione appena finita il classe 88 ha disputato 31 gare fra campionato e coppe, segnando due reti e laureandosi campione in Bundesliga; ma ha un contatto che lo lega al Bayern fino al 2021, che potrebbe essere interrotto dietro pagamento di una cifra vicina ai 40 milioni di euro.



Dalla Francia tuttavia giunge anche un altro nome per il reparto arretrato azzurro: si tratta di Abdou Diallo, difensore del Mainz e capitano della nazionale Under 21 francese. L’Equipe ha lanciato la notizia della trattativa per il 22enne che si è fatto notare in Bundesliga, attirando le attenzioni di numerosi top club europei. Tra questi, oltre al Napoli, ci sarebbero anche Arsenal e Borussia Dortmund, quest’ultimo favorito per l’acquisizione del suo cartellino.



Giovane promettente e duttile, anche lui in grado di rivestire più ruoli grazie alle notevoli doti tecniche, ha scatenato un’agguerrita concorrenza in Europa per assicurarsi le sue prestazioni: il Mainz tuttavia non lo lascerebbe partire per meno di 20 milioni di euro. E il Napoli lavora per sorpassare i rivali nella corsa al difensore.

