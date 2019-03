Napoli con i cerotti: da Albiol a Insigne, pericolo inglese

di Pino Taormina

Non c'è mai stato, neanche a cercarlo, un momento così. Mai, negli anni della serie A, tra infortunati e convalescenti, il Napoli si è ritrovato con sei giocatori alle prese con malanni. Se si giocasse nelle prossime ore, sarebbe un bel guaio per Carlo Ancelotti. Che, in ogni caso, ieri si è ritrovato nella stranissima condizione di dover allenare solo sette giocatori della rosa: perché, per l'appunto, tra indisponibili e in giro per il mondo con le proprie nazionali, erano in 16 gli assenti giustificati alla ripresa degli allenamenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO