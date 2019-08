Chiriches, il Sassuolo alza l'offerta: il Napoli chiede almeno 12 milioni

Lorenzo Tonelli o Vlad Chiriches: uno dei due centrali azzurri lascerà Napoli in questo finale rovente di mercato e sembra entrare nel vivo quella che potrebbe essere la trattativa con il Sassuolo per il difensore romeno. L'interesse degli emiliani per Chiriches è forte, la strada sembra essersi aperta nelle ultime ore con il Napoli che vuole sfoltire la rosa nel reparto arretrato, ma ci sono delle richieste da rispettare.



Secondo quanto riportato da Sky sport, infatti, l'affare può farsi solo se il Sassuolo accetterà le condizioni azzurre: 12 milioni di euro più bonus per lasciar partire Chiriches in direzione neroverde, questa la richiesta di Giuntoli al Sassuolo. Per il momento, il club emiliano non è andato oltre i 10 milioni di euro, ma tutto può ancora succedere nell'ultima settimana di mercato.

