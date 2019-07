Napoli, De Laurentiis fa cassa: Rog va al Cagliari per 15 milioni

Altra operazione in uscita per il Napoli di Carlo Ancelotti. A salutare, dopo Roberto Inglese al Parma, sarà Marko Rog con destinazione Cagliari. Il centrocampista croato andrà in Sardegna con i rossoblu che, secondo quanto riportato da Sky in queste ore, hanno superato il testa a testa con l'Eintracht Francoforte e si aggiudicheranno il calciatore in prestito.



Tra un anno, però, previsto l'obbligo di riscatto. Tutta l'operazione potrebbe girare intorno ai 15 milioni di euro: 2 milioni subito per il prestito, altri 13 nel giugno 2020 con il riscatto. La trattativa si chiuderà nelle prossime ore con Rog che saluterà Dimaro e andrà in Sardegna.

