Napoli, è la settimana degli addii: in uscita Ounas, Chiriches e Tonelli

di Roberto Ventre

L'Inter conferma la linea dura a Icardi: l'argentino non rientra nei piani societari, posizione ribadita ieri da Marotta ad Appiano Gentile (c'era anche il presidente Zhang) Maurito però resta ancora fermo sulle sue posizioni (nonostante non sia stato convocato per la sfida contro il Lecce, situazione che si ripeterà anche con il Cagliari) e cioè che non vuole saperne di andare via a meno di un inserimento nel discorso della Juve che però deve liberarsi di Manduzkic e Dybala, che potrebbero essere inseriti nella trattativa con il club nerazzurro. I bianconeri per piazzare l'affondo devono infatti liberarsi di qualche esubero in attacco visto che è destinato ormai a restare l'argentino Higuain, schierato titolare nel match di esordio contro il Parma e che si è calato con entusiasmo nell'avventura bianconera di rientro dal Chelsea.



