Napoli, Chalobah ritrova gli azzurri A Londra con Mertens e Koulibaly

La trasferta di Londra è l’occasione ideale per il Napoli per ritrovare vecchi amici. Tra questi anche Nat Chalobah, centrocampista oggi al Watford con una stagione alle spalle passata in azzurro.



Pochi minuti in azzurro ma grande amicizia con tanti membri della rosa oggi ancora presenti. Il centrocampista, che è rimasto anche nel cuore di tanti tifosi napoletani, ha incontrato ieri nel ritiro londinese del Napoli Dries Mertens e Kalidou Koulibaly, immortalando il momento sui social.





© RIPRODUZIONE RISERVATA