Anche gli azzurri suonano la carica Milik: «Non vedo l'ora di giocare»

di Delia Paciello

La grinta di Ancelotti può fare la differenza: «Girone molto difficile. Giochiamo contro due candidate alla vittoria finale in Champions. Ma sono convinto che sarà difficile anche per loro giocare contro il Napoli», è il suo commento riportato dal profilo Twitter della Ssc Napoli dopo i sorteggi Champions. Certamente i suoi ragazzi non si tireranno indietro e saranno pronti a dare filo da torcere agli avversari, guidati da un maestro dalla grande esperienza deciso a ottenere il massimo dalla squadra.



Milik intanto è già pronto ad affrontare la sfida e suona la carica su Instagram: «Girone duro ma interessante. Non vedo l’ora». E anche Fabian Ruiz lancia il suo grido di battaglia postando i nomi delle prossime avversarie europee e aggiungendo in stampatello: «Forza Napoli Sempre».







