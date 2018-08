L'ex ct Ventura perdona Insigne: «Napoli sorpresa della Champions»

di Pino Taormina

«La mentalità vincente di Ancelotti sarà di aiuto anche per la Champions: sarà un Napoli brillante pure in Europa, non solo in Italia. D'altronde, una squadra che ha conquistato 91 punti non depaupera il suo immenso patrimonio di conoscenze tecniche solo perché ha cambiato l'allenatore». Gian Piero Ventura dopo una ventina di anni in prima linea, è alla finestra. E attende di tornare in pista. Il ct della Caporetto del calcio italiano ha una gran voglia di mettersi tutto alle spalle. Ventura aspetta la sua Vittorio Veneto e si prepara al ritorno in pista andando in giro per i campi della serie A.



Ventura, era allo Juventus Stadium sabato?

«Ero lì e mi ha colpito il fatto che più che tifare per la vittoria dei bianconeri, i tifosi erano lì che aspettavano il primo gol di Cristiano Ronaldo. Una specie di assillo per tutti. Spero che non lo sia anche per il portoghese, perché non è semplice neppure per lui andare in campo con questo peso».



Di sicuro, due partite con zero gol fa un certo effetto.

«Sta facendo i conti con le difese italiane, ci sta un periodo di ambientamento: non è semplice fare gol quando ci sono squadre come il Chievo che si difendono in 11 in area di rigore e che sotto il profilo tattico studiano ogni dettaglio per non farti giocare. La Liga è diversa dal nostro campionato, ma ci metterà poco a capire come si fa».



La Champions può togliere energie alla corsa all'ottavo scudetto della Juventus?

«Le rivali lo sperano a ogni inizio stagione, poi si sa come va a finire. Non credo che sia una ossessione la Coppa per Allegri, ma è chiaro che se arrivi due volte in finale e poi prendi il più forte di tutti, diventi una delle favorite. Se non la favorita».



In realtà la Champions toglie energie quasi sempre alle altre...

«Vero. Ma per il Napoli non sarà così. Conosco Ancelotti, so che arriverà preparato alla fase a gironi e porterà la sua voglia e la determinazione per andare più avanti possibile. Ha vinto tre Champions, è casa sua. Non mi stupirebbe affatto che il Napoli sia la grande sorpresa della prossima Champions. Nessuno meglio di lui sa come affrontare questa competizione: Carlo era l'uomo perfetto per riuscire a dimenticare uno come Sarri».



Perfetto?

«Dirò di più: l'unico. Peraltro è entrato nel gruppo nella maniera giusta, quasi in punta di piedi. Con la sua esperienza nella gestione degli uomini e con la sua testa da vincente nato, darà un contributo importante all'ulteriore crescita di questa squadra che negli ultimi anni ha fatto qualcosa di fenomenale».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO