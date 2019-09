Napoli, Maksimovic non ce la fa: Manolas recupera e parte per Genk

Torna Kalidou Koulibaly, disponibile per le gare europee, così come confermata è la presenza di Kostas Manolas nel gruppo azzurro. Il difensore greco che ha avuto problemi fisici contro il Brescia ieri, si è allenato con i compagni quest'oggi a Castel Volturno e figura tra i convocati di Carlo Ancelotti per la partita di Genk di mercoledi sera. Non c'è, invece, Nikola Maksimovic: il difensore serbo ha svolto ulteriori esami che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro. Le sue condizioni verranno valutate tra 10 giorni.



L'ELENCO DEI CONVOCATI

Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.

© RIPRODUZIONE RISERVATA