Napoli, la Champions è una miniera: l'incasso minimo è 39 milioni di euro

Pino Taormina

Certo, il prestigio. Vuoi mettere una notte in Champions piuttosto che una in Europa League o peggio ancora davanti alla tv. Però, il punto è anche un altro: la Champions è lo spartiacque tra le elite economica e la classe media. Perché i premi che in questa nuova edizione verranno distribuiti sono roba da nababbi: circa 2 miliardi di euro. Basti pensare che appena 4 anni fa era 1 miliardo il montepremi complessivo. Il Napoli, male che vada, ovvero pensando all'ipotesi peggiore di sei sconfitte su sei nella fase a gironi, porterà in cassa circa 39 milioni di euro. Nello scenario, per intenderci, più devastante di una eliminazione al primo turno senza neppure un pareggio.



