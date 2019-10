Napoli, missione Salisburgo nel segno di Mertens

di Bruno Majorano

L'ingresso in campo di Mertens contro il Verona ha avuto l'effetto di un'iniezione di adrenalina per l'attacco azzurro e per il Napoli tutto. C'è poco da fare, in questo momento il belga è l'uomo più in forma di tutta la rosa a disposizione di Ancelotti. Le sue gambe sono leggere come il vento e anche i suoi pensieri viaggiano su binari dell'alta velocità per un mix che lo rende utilissimo a tutto tondo. Basti pensare che gli è bastato il quarto d'ora finale concessogli da Ancelotti per scambiare nello stretto con Llorente e calciare un missile terra aria che sfidando ogni legge della fisica si è stampato sul palo interno della porta di Silvestri.



