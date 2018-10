Koulibaly riabbraccia Ghoulam «Mio fratello è tornato»

Napoli in partenza alla volta di Parigi per la prossima sfida di Champions (domani ore 21 al Parco dei Principi contro il Psg), e a bordo dell'aereo che porterà gli azzurri in Francia c'è anche Ghoulam. La notizia era stata annunciata già nella giornata di ieri con la lista dei convocati di Carlo Ancelotti, ma oggi Kalidou Kouibaly ha voluto ufficializzare la cosa con tanto di post su Instagram: una foto in aereo insieme al compagno di squadra e la frase «Mio fratello è tornato».







I due sono da sempre molto legati e durante il periodo di assenza di Ghoulam (a causa del doppio infortunio al ginocchio) Koulibaly non ha mai fatto mancare il suo sostegno al compagno augurandogli sempre una rapida e piena guarigione. Ora per l'alegerino si attende solo il ritorno in campo, che sia lui che tutta la squadra si augurano possa arrivare il prima possibile.

