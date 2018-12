Napoli, che fatica col Bologna ma alla fine è 3-2: - 9 dalla Juve

Il Napoli batte il Bologna 3-2 in un posticipo della 19/a giornata del campionato di serie A di calcio.



Dopo un buon avvio azzurro, felsinei vicinissimi al vantaggio con Poli servito da Palacio al 3', con la palla che non entra per un soffio alle spalle di Meret. Palacio ci riprova al 6': tiro fuori.



Il match si sblocca al 15' quando Milik approfitta di un batti e ribatti e trafigge Skorupski. Interviene il Var dopo le proteste bolognesi ma il gol è convalidato. Gli azzurri potrebbero raddoppiare al 25' con un tiro dalla distanza di Mertens parato: da applausi. Al 31' Napoli ancora vicino al gol di testa con Milik.



Al 37', però, lasciato solo, l'attaccante Santander segna di testa e pareggia i conti. Poco dopo però il paraguaiano ese per un infortunio e fa spazio a Falcinelli. Il primo tempo finisce il parità.



Nella ripresa niente cambi. In avvio una buona punizione per gli azzurri, va Mertens ma il tiro è alto. Al 49' buona chance per Callejon che non vuol saperne di sbloccarsi. Il gol però è nell'area e ci pensa ancora Milik al 51' di testa, su assist di Malcuit. A questo punto esce Verdi per Fabiàn.



Il Napoli ha diverse occasioni per chiuderla, ma la palla non entra. E all'80' arriva il pari del Bologna con Danilo di testa su palla inattiva. Nel Napoli entra Ounas per Callejon. E all'87' Mertens dal cilindro estrae uno dei suoi gol più belli, dalla distanza.



Il Napoli soffre fino all'ultimo l'assalto bolognese, non approfitta di un'uscita avventata di Skorupski, ma alla fine arrivano i 3 punti.



Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Allan, Verdi; Mertens, Milik.Skorupski; Danilo, De Maio, Helander; Dijks, Pulgar, Svanberg, Poli, Mattiello; Santander, Palacio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA