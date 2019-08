Napoli, che intrigo con Icardi, James e Lozano. Occhio a De Paul

di Roberto Ventre

Icardi, James Rodriguez e Lozano, i tre attaccanti in orbita Napoli. Questi al momento i nomi più caldi da tenere presenti per il reparto offensivo. La trattativa con il Real Madrid per il colombiano può sbloccarsi da metà agosto in poi, quello di Lozano resta un discorso non semplice da perfezionare ma sempre in piedi, l'ipotesi del centravanti argentino in rotta con l'Inter potrebbe ora prendere corpo. In più potrebbe spuntare qualche sorpresa, un nome top secret sul quale si fionderebbe il direttore sportivo Giuntoli. E resta sempre in piedi il discorso con l'Udinese per De Paul.





