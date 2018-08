Napoli, che stagione sarà per i tifosi? «Difficile, quarto o quinto posto»

di Oscar De Simone

Una stagione complessa e di transizione è quella che si aspettano per quest’anno i tifosi del Napoli. Una squadra, quella di mister Ancelotti, che scenderà in campo per la prima di campionato tra una settimana e che per il momento non ha convito i supporter in queste prime partite di precampionato.



«Crediamo che questa stagione sarà di attesa - commentano in strada, - perché la squadra dovrà assimilare il gioco del nuovo allenatore. Dopo Sarri la squadra sembra già molto diversa e si dovrà certamente attendere la risposta di ogni singolo giocatore. Purtroppo – almeno per ora – non crediamo che si possa raggiungere ancora una volta il secondo posto. Anche perché le milanesi si sono riforzate, la Roma è rodata e ha un grande centravanti, a differenza nostra».Una stagione praticamene ai nastri di partenza insomma, ma che per i tifosi sarà resa più complessa anche da una campagna acquisti che sino ad ora non li ha soddisfatti.«Gli acquisti sino ad ora - continuano, - non ci sembrano all’altezza delle altre squadre del campionato. Dobbiamo augurarci che formazioni come il Milan, Inter o Roma, non inizino a rappresentare un serio problema per noi. Le speranze di fare bene in campionato, in questo caso, sarebbero sempre meno».

