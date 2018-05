Napoli, il Chelsea vira su Mertens e Giuntoli piomba su Rodrigo

Tutti pazzi per Dries Mertens. La lunga storia d'amore tra il belga ed il Napoli potrebbe anche concludersi tra qualche settimana, con l'attaccante voglioso magari di cambiare aria e quella clausola da 28 milioni troppo golosa per tutte le big europee. Anche per il Chelsea, il club di Roman Abramovich che, stando a quanto riportato dai colleghi di ESPN, potrebbe puntare su due nuovi attaccanti in vista della prossima stagione.



Nella lista ci sarebba proprio Mertens, con i Blues pronti a farsi carico della clausola e a puntare su di lui. Il Napoli, nel frattempo, pensa a come sostituirlo in caso di una eventuale partenza, per affiancare ad Arkadiusz Milik il miglior compagno di reparto. Tra i nomi della lista di Cristiano Giuntoli spunterebbe anche quello di Rodrigo, spagnolo-brasiliano classe 1991 che gioca a Valencia e che quest'anno ha messo insieme 19 reti tra Liga e Copa del Rey. Alcuni dirigenti azzurri avrebbero anche già visionato la punta quest'anno e quella di Rodrigo resta un'idea da poter sviluppare in concreto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA