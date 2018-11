Il Napoli s'inceppa sotto la pioggia: 0-0 col Chievo, Juventus a +8

di Roberto Ventre

Il Napoli bloccato sullo 0-0 dal Chievo: la Juve allunga a più otto in testa alla classifica. Partita deludente degli azzurri che non riescono a buttare giù il muro predisposto da Di Carlo, all'esordio sulla panchina dei veneti. Primo tempo senza emozioni ma con le vibranti proteste del Napoli per il rigore non assegnato a Callejon spinto in area di rigore. Nella ripresa aumenta la pressione, Ancelotti dopo un'ora inserisce Allan e Milik e in campo ci sono quattro attaccanti puri. Il più incisivo resta Insigne, bravo Sorrentino a neutralizzare una sua conclusione un'altra di Mertens. Dopo un anno gli azzurri non segnano al San Paolo e vedono complicarsi ulteriormente la lotta al vertice. Stavolta le seconde linee non brillano: sotto tono Diawara in regia, incosistente Ounas, deludente rispetto alle prove precedenti anche il terzino Malcuit. Riparte male il campionato del Napoli dopo la sosta e mercoledì c'è la partita decisiva di Champions League contro la Stella Rossa.



Napoli (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj (28' st Mario Rui); Callejon, Diawara (18' st Allan), Zielinski, Ounas (18' st Milik); Insigne, Mertens. In panchina: Meret, Ospina, Fabian Ruiz, Luperto, Hamsik, Maksimovic, Rog, Ghoulam. All.: Ancelotti.Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; De Paoli, Rossettini, Bani, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Obi; Birsa (20' st Stepinski); Pellissier (16' st Kyine), Meggiorini (29' st Cacciatore). In panchina: Semper, Seculin, Tanasijevic, Leris, Cesar, Djordevic, Burruchaga, Grubac. All.: Di Carlo.Arbitro: Chiffi di Padova.Pronti, via e fallo a favore del Chievo al limite dell'area. Batte Birsa ma il tiro è largo. A rispondergli è Malcuit, con un tiro deviato in angolo. Il Napoli, nonostante il maltempo, tesse le sue trame ma i clivensi, spronati da Di Carlo, non stanno affatto a guardare: aggressivi e propositivi quando possono.Callejon, alla riceca del suo primo gol stagionale, va al tiro al 7' ma è fuori. Poco dopo è Mertens a tirare: tiro troppo morbido tra le braccia di Sorrentino. Il Chievo risponde qualche minuto dopo con un doppio tentativo di Obi: manca lo specchio di poco.Al 23' bella palla di Zielinski per Insigne che è fermato al momento del tiro. Non è un Napoli irresistibile, il Chievo crea più di una noia.Al 25' Callejon è spinto in area ma l'arbitro decide di non intervenire. Al 32' Insigne al tiro da fuori: lontano. Al 37' cross insidioso di Malcuit ma nessuno arpiona.Al 43' contropiede azzurro ma Callejon si fa ipnotizzare da Sorrentino. Si chiude così il primo tempo.Come si riprende, occasione enorme di Insigne che spara fuori da buona posizione. Ci riprova anche Mertens al 52' ma il tiro è fiacco, avrebbe dovuto passare.Al 53' punizione di Insigne, Sorrentino manda in corner, dal quale ci prova Callejon: esterno della rete. Poco dopo è ancora Mertens al tiro: neutralizzato.Il Chievo è pericoloso al 56', quando Karnezis compie una buona parata su Obi. Due minuti dopo ​Esce Ounas ed entra Milik. Dentro anche Allan per Diawara.Al 71' Mertens va al tiro ma è ancora parato. Gli azzurri sembrano non riuscire a segnare in nessun modo.A questo punto, al posto di Hjsay, entra Mario Rui.Al 73' è palo clamoroso dopo un tiro-cross di Insigne. Tra gli ultimi sussulti quello all'87' di Koulibaly in sforbiciata, ma il tiro è fuori. All'89' Mertens di testa non trova una porta stregata. La conferma è un tiro di Zielinski nel recupero, Sorrentino blocca in due tempi. Il polacco ci riprova all'ultimo secondo, ma il match termina così.

