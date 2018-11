Napoli-Chievo, da lunedì biglietti â€‹in vendita: curve a 12 euro

I biglietti per Napoli-Chievo Verona che si disputerà domenica 25 novembre alle 15 al San Paolo (ovvero dopo la sosta per le nazionali) saranno posti in vendita a partire da lunedì alle 11.

Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità digitale presso tutti i punti vendita abilitati, esibendo la fidelity, oppure, comodamente da casa, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it .

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 35,00

Tribuna Nisida € 25,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 18,00

Curve € 12,00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA