Arginare la fuga della Juventus, tenere vivo il discorso scudetto, riprendere il cammino da record interrotto bruscamente a marzo. Il Napoli ha tanti validi motivi per battere oggi il Chievo, una di quelle partite da non fallire, tre punti da conquistare a tutti i costi per tornare a meno quattro dai bianconeri.



LA PARTITA IN DIRETTA



IL TABELLINO



NAPOLI (4-3-3)

25 Reina; 2 Hysaj, 26 Koulibaly, 62 Tonelli, 6 Mario Rui; 5 Allan, 42 Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne.

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael, 21 Chiriches, 11 Maggio, 19 Milic, 30 Rog, 20 Zielinski, 27 Machach, 37 Ounas, 99 Milik. All. Sarri.



CHIEVO (4-3-1-2)

70 Sorrentino; 97 Depaoli, 40 Tomovic, 14 Bani, 18 Gobbi; 77 Bastien, 8 Radovanovic, 4 Rigoni; 17 Giaccherini; 45 Inglese, 69 Meggiorini.

A disposizione: 90 Seculin, 98 Confente, 12 Cesar, 5 Gamberini, 10 Gaudino, 56 Hetemaj, 19 Castro, 23 Birsa, 11 Leris, 20 Pucciarelli, 31 Pellissier, 9 Stepinski. All. Maran.



ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

