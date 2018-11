Napoli, l'attacco stellare fa cilecca e mancano i gol dei difensori

di Roberto Ventre

Dopo un anno il Napoli resta senza gol al San Paolo: l'ultima volta capitò contro la Fiorentina, gestione Sarri, il 10 dicembre 2017, anche in quel caso finì 0-0. Il Chievo, ultimo in classifica, riesce a bloccare la squadra azzurra, sempre a segno a Fuorigrotta nelle ultime 21 partite tra campionato, coppa Italia, Champions ed Europa League. Con Ancelotti due volte il Napoli è rimasto all'asciutto, entrambe fuori casa, contro la Sampdoria in campionato e la Stella Rossa in Champions League: sempre a segno invece in casa nelle precedenti partite di A ed europee.



Il tandem dei piccoletti Insigne-Mertens stavolta è stato annullato dai difensori gialloblù: poco incisivi tutti e due, soprattutto nel primo tempo, imprecisi nelle triangolazioni strette e negli uno-due in rapidità. Lorenzo è cresciuto nella ripresa colpendo un palo clamoroso, dopo aver fallito una comoda occasione. Dries invece è rimasto evanescente come nella prima parte del match, poco reattivo a differenza del solito. Alle loro spalle Ounas, lanciato titolare da quarto centrocampista a sinistra ma stavolta decisamente sotto tono. «Peccato per il risultato», il suo post su Instagram. Dopo un'ora di gioco Ancelotti ha lanciato in campo anche Milik ma il polacco è stato deludente confermando il periodo di difficoltà.



