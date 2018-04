Napoli aggrappato allo scudetto: paradosso Sarri, salvato dalle riserve

di Francesco De Luca

All'ultimissimo respiro il Napoli evita di uscire dalla corsa scudetto. All'88' sembrava tutto finito, dopo quel gol del Chievo, con il pallone regalato a Stepinski dai confusi Koulibaly e Tonelli. Invece non era l'ultimo giro sulla giostra per una squadra affaticata (Mertens è l'emblema di questo disagio): il Napoli è rimasto a -4 dalla Juve grazie al decisivo contributo di Milik e Diawara, poco utilizzati finora da Sarri. Per il polacco una ragione c'è: è stato a lungo fermo per infortunio. Per il guineano vi sono motivazioni meno convincenti: ha fatto panchina anche nella fase di appannamento di Jorginho, regista sotto stress perché sempre utilizzato. Il maestro Maurizio un errore in partenza lo ha commesso ieri perché avrebbe potuto schierare Milik da titolare anziché concedergli gli ultimi 25' come nella partita contro il Sassuolo.



In un momento di evidente difficoltà della squadra, di tutti i suoi titolarissimi che hanno perso lucidità nelle ultime settimane, il tecnico non può ragionare con il bilancino e il cronometro. Prevedendo le barricate del Chievo, arrivato a piazzare otto uomini fissi nell'area del bravo 39enne portiere Sorrentino, l'attaccante-torre avrebbe consentito più soluzioni a una squadra che non si è risparmiata sul piano dell'impegno (due significativi dati: possesso palla del 71 per cento, 25 tiri, con un palo che non manca mai nelle gare degli azzurri arrivati alla nona rimonta stagionale) ma che ha confermato di essere meno brillante, soprattutto nei componenti del tridente che non è più spietato come un tempo. E infatti gli ultimi tre gol al San Paolo sono stati segnati da un difensore (Albiol), un centrocampista (Diawara) e un attaccante di scorta (Milik) che consente al tecnico una variante al 4-3-3, quel 4-2-3-1 a trazione ancor più anteriore.Mertens ha calciato male il rigore che dopo quattro minuti della ripresa avrebbe potuto dare tutt'altro corso alla partita, diluendo le ansie degli azzurri. Callejon ha offerto pochi spunti. Insigne si è dannato contro il portiere avversario e si è innervosito perché è stato beccato dai tifosi dopo un errore commesso a dieci minuti dalla fine, quando sullo 0-1 sembrava che lo scudetto si fosse cucito anche per quest'anno sulle maglie della Juve. La spinta dei 46mila del San Paolo è stata decisiva quanto i gol di Milik e Diawara, ma è sbagliato mettere nel mirino Lorenzo, tornato a mostrare un segno di comprensibile sofferenza verso quella parte della tifoseria che lo beccava com'era accaduto ai tempi di Benitez quattro anni fa. Al contrario, questo ragazzo che prova in tutti i modi a segnare e ha confezionato l'assist per Milik va sostenuto alla pari dei suoi compagni che si trovano nelle delicata situazione di dover inseguire una squadra blasonata e forte. Ma che è stanca, come si è visto sui campi di due avversarie di bassa classifica: per la Juve, pari a Ferrara e vittoria con due rigori a Benevento.Stanco dopo mesi tiratissimi (ma su un solo fronte da febbraio) è anche il Napoli, certo. Ecco perché è necessario che Sarri gestisca questo momento con interventi appropriati. Con un turnover moderato ma necessario, anche se è evidente che la consistenza della panchina della Juve non è quella del Napoli e su questo punto bisognerà ragionare con De Laurentiis (ancora negli Stati Uniti, tuttavia il momento cruciale ne richiederebbe la presenza) per il futuro: argomento sul quale il tecnico non si sbilancia, dovendo dare una risposta al presidente sulla proposta di rinnovo contrattuale a 3-3,5 milioni. Tre mesi fa, sul mercato invernale, non è stato preso un ricambio per l'attacco ma adesso Milik è utilizzabile e per più di mezz'ora. Al di là del gol al Chievo e della traversa contro il Sassuolo si è visto un giocatore in piena efficienza fisica, motivato, disposto a correre e a lottare. Contro il Milan tra sei giorni mancherà Mario Rui, squalificato. Però presentarsi quasi con gli stessi uomini potrebbe essere un rischio. La spinta dei gol segnati dalle due riserve all'89' e al 93' avrà un effetto al Meazza, dove di fatto c'è l'ultimo difficile appuntamento di campionato, ovviamente oltre allo scontro diretto del 22 aprile a Torino. Lo scenario è differente per la Juve perché dovrà giocare sui campi di Inter e Roma, entrambe in lotta per il posto in Champions.Una giornata di campionato in meno e un distacco immutato: ma il gap di quattro punti sembra quasi meno difficile da colmare per quelli che non si arrendono mai.

