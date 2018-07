Il Napoli torna in campo contro il Chievo, nell'ultimo test italiano dell'estate, prima delle trasferte internazionali di agosto contro il Liverpool, Dortmund e Wolfsburg. Allo stadio Briamasco di Trento, davanti a tantissimi tifosi che hanno seguito il ritiro di Dimaro, Ancelotti è in cerca di conferme, soprattutto in attacco, dove Milik e Inglese sono gli osservati numero uno. Spazio anche a possibili sperimentazioni, come accaduto contro il Gozzano.





Sono in quattromila gli spettatori allo stadio di Trento.



Callejon parte in panchina. In avanti, accanto a Milik, Insigne e Verdi.



3' Lancio di Hamsik per Insigne, palla dentro per Milik che arriva di un soffio in ritardo



5' Altro lancio di Hamsik per Insigne che in posizione defilata apre troppo il piatto



10' Insigne apre per Verdi che al volo di destro insacca in diagonale



14' Insigne alleggerisce dietro con un po' di superficialità, intercetta Djordjevic che dal limite spara alto di poco



25' momento di stanca della partita con nessuna delle due squadre che entra più in area.



30' Insigne chiede il cambio. Probabile una botta al piede sinistro. Al suo posto Ounas



34' Ounas apre a sinistra per Verdi che si accentra bene ma il tiro a giro è debole e centrale



36' ci prova Rog da fuori ma la sua conclusione è alta



45' si va all'intervallo con gli azzurri in vantaggio di un gol

