Napoli-Chievo, dramma allo stadio: tifoso muore prima della partita

di Luca Calboni

Era allo stadio San Paolo per seguire anche questa domenica il Napoli, che ospitava ieri il Chievo Verona, nel match terminato poi 0-0. Ma poco prima del calcio di inizio Nicola ha accusato un malore ed è stato subito soccorso dagli operatori del 118, che poi lo hanno portato d'urgenza all'ospedale.



Purtroppo però, mentre si stava giocando la partita, Nicola non ce l'ha fatta ed è morto. Sui social il cordoglio del nipote Ivan, che lo ricorda con un post privato: «Zio mi mancherai. Sei volato in cielo con la tua fede azzurra R.I.P. Campione».











