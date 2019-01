Napoli-Sassuolo, dirige Chiffi: due precedenti degli azzurri con lui

Sarà Daniele Chiffi di Padova l'arbitro chiamato a dirigere il match di domenica al San Paolo tra Napoli e Sassuolo. Gli azzurri faranno il loro ufficiale esordio in Coppa Italia in questa stagione e contro i neroverdi sarà anche il primo match di questo 2019. Con Chiffi, gli assistenti saranno Botteghoni e Grossi. IV Uomo sarà Marini mentre al VAR ci saranno Ghersini e Longo.



Chiffi non ha mai diretto il Napoli in Coppa Italia, ma ha due precedenti con gli azzurri in Serie A negli ultimi anni: il primo risale addirittura al maggio del 2014 con il 5-2 esterno del Napoli a Genova contro la Sampdoria, il secondo più recente è dello scorso novembre, quando il fischietto padovano diresse lo 0-0 tra il Napoli di Ancelotti e il Chievo al San Paolo. quest'anno chiffi ha già arbitrato per due volte il Sassuolo: sconfitta emiliana contro la Juventus (2-1) e poi pareggio 3-3 contro la iorentina lo scorso dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA