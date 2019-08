Sirene di mercato per Chiriches: dal Sassuolo un'offerta al Napoli

Sembrava una trattativa improbabile, ma secondo quanto riportato da Sky Sport non è tramontata la voglia del Sassuolo di rinforzare la sua difesa con l'innesto di Vlad Chiriches, difensore azzurro classe 1990 che è rientrato a Dimaro in fase di preparazione dopo i numerosi problemi fisici della passata stagione.



Il centrale è seguito con insistenza dai neroverdi che vorrebbero portarlo in Emilia. Nelle ultime ore sarebbero aumentati i contatti tra le due dirigenze con il Napoli che, alla cifra giusta, potrebbe lasciarsi convincere: in rosa infatti, a disposizione di Ancelotti, ci sono al momento cinque centrali e cinque esterni vista la mancata cessione di Hysaj.

