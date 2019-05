Napoli, Chiriches sotto i ferri: tornerà in campo solo a Dimaro

La stagione di Vlad Chiriches si è ufficialmente conclusa. Il calciatore azzurro è stato operato questa mattina dopo l'infortunio dello scorso lunedì e il club ne ha confermato le condizioni. «Vlad Chiriches è stato operato oggi a Villa Suart per la lussazione alla spalla sinistra. Si è trattato di un intervento complesso che è perfettamente riuscito. Vlad sarà pronto per il ritiro estivo di Dimaro Folgarida».



Questo il breve comunicato apparso sul sito ufficiale della squadra per la situazione del centrale azzurro. Chiriches si era fermato contro l'Atalanta concludendo così un'annata sfortunata: lo scorso settembre la rottura del crociato del ginocchio, poi i problemi ancora al ginocchio al rientro, quindi la spalla, già operata negli scorsi anni. Il calciatore comincerà la riabilitazione la prossima settimana e tornerà in campo in Trentino il prossimo luglio.

