Chiriches, che sfortuna: dovrà essere operato alla spalla

Il terzo infortunio della stagione, dopo aver passato i primi mesi dell'anno fuori per la rottura del crociato. Per Vlad Chiriches quest'anno sembra non finire mai, così come la sfortuna che il centrale romeno si porta dietro: contro l'Atalanta ha dovuto lasciare il campo dopo pochi minuti per il nuovo infortunio alla spalla, cosa già capitata anche in passato.



«Terapie per Chiriches che nella prossima settimana verrà operato per la stabilizzazione della spalla». Questo il comunicato del Napoli dal sito ufficiale del club. Una situazione in evoluzione e che chiuderà qui la stagione del centrale azzurro. La difesa di Ancelotti non vive un momento eccelso: oltre a Chiriches, da registrare anche gli acciacchi di Maksimovic e il rientro graduale di Raul Albiol, fuori da oltre due mesi.





