Napoli, Chiriches sotto i ferri: la stagione del centrale è già finita

La stagione di Vlad Chiriches si è già conclusa. Il centrale del Napoli domani non sarà con il resto della squadra nell’ultimo match dell’anno contro il Crotone al San Paolo visti i problemi fisici che l’hanno costretto ad operazione in queste ore, come confermato sul sito ufficiale della società azzurra.



«Questa mattina a Villa Stuart, Vlad Chiriches è stato operato alla spalla sinistra dal prof. Alex Castagna», si legge dalla nota ufficiale. «L’intervento, che è durato circa sessanta minuti e che era stato programmato nei mesi scorsi, è perfettamente riuscito. Chiriches, nei primi trenta giorni, porterà un tutore; poi inizierà la rieducazione».



