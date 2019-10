Napoli, le cinque stelle spente: da Insigne a Lozano, quanti flop

di Pino Taormina

Lozano più Milik al momento danno come risultato qualcosa molto vicino a zero. Lozano più Milik fanno insieme, per intenderci, 72 milioni di euro spesi, ovvero nella classifica dei trasferimenti record sono al primo e al quarto posto. In totale hanno segnato un gol. Un gol in due. Lozano più Milik al momento non hanno risposto all'appello. Non ci sono: assenti. Sia pure giustificati. In questo avvio di stagione sono cinque i flop azzurri: oltre al messicano e al polacco anche Zielinski, Ghoulam e Insigne. Ecco, per Lorenzo non è questione di numeri: tre gol fatti e tre assist. Ma di responsabilità: che ancora non si prende. Le aspettative su di lui sono immense, e non può essere solo il 4-3-3 o il 4-4-2 o altro ancora a fargli fare la differenza.



