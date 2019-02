Napoli, cioccolatini da Zurigo: 3-1 degli azzurri, ottavi ipotecati

di Roberto Ventre

Inviato a Zurigo



Il Napoli vince 3-1 l'andata dei sedicesimi di finale ed archivia ampiamente il passaggio agli ottavi. Uno-due iniziale di Insigne e Callejon, nella riprsa la terza rte di Zielinski. I padroni di casa accociano le distanze con il rigore calciato con abilità a cucchiaio da Kololli.



Vittoria nettissima, molto ampia la differenza di valori tecnici in campo. Gli azzurri sfiorano altre reti sia nel primo tempo che nella ripresa, lo Zurigo si rende pericoloso solo negli istanti finali con una traversa. Ancelotti si affida alla migliore formazione; rispetto a Firenze dal prio minuto ci sono Milik, Ghoulam e Malcuit. A centrocampo per il dopo Hamsik riproposta la coppia Faban Ruiz, Allan, nella ripresa spazio a Diawara. Una serata postiiva contro un avversario però di livello decisamente inferiore. Ma un bel segnale per il Napoli che ritrova vittorie e gol in trasferta dopo un digiuno che durava da quattro partite.

LE FORMAZIONI



NAPOLI (4-4-2)

1 Meret; 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabián Ruiz, 20 Zielinski; 24 Insigne, 99 Milik.

A disposizione: 25 Ospina, 13 Luperto, 11 Ounas, 18 Gaetano, 21 Chiriches, 23 Hysaj, 42 Diawara. All. Ancelotti.

ZURIGO (3-4-3)

25 Brecher; 13 Nef, 17 Bangura, 3 Maxso; 6 Untersee, 71 Kryeziu, 14 Domgjoni, 5 Kharabadze; 7 Winter, 15 Odey, 70 Kololli.A disposizione: 1 Vanins, 9 Ceesay, 10 Marchesano, 27 Schonbachler, 31 Kryeziu, 41 Zumberi, 94 Khelifi. All. Magnin.Mazic, Serbia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA