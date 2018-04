Napoli, una clausola per Chiriches: 50 milioni nel suo nuovo contratto

Nel Napoli che non avrà a disposizione Raul Albiol per la sfida al chievo Verona della prossima domenica, torna d'attualità il nome di Vlad Chiriches. Il centrale azzurro potrà riprendere il posto in mezzo alla difesa di Maurizio Sarri, pronto a sostituire il difensore spagnolo e a ritrovare il sorriso dopo settimane difficili. L'infortunio muscolare, infatti, ha tenuto Chiriches lontano dal campo per oltre due mesi, l'ultima presenza in campionato risale addirittura a gennaio, nella gara vinta per 3-1 contro il Bologna.



Nonostante i problemi fisici, però - ai guai muscolari si aggiunge una spalla che potrebbe essere operata durante l'estate -, il Napoli non ha avuto alcun dubbio nel rinnovargli il contratto dimostrandogli tutta la fiducia sempre testimoniata negli ultimi anni. E così un mese fa Chiriches si è vestito ancora d'azzurro, firmando un prolungamento fino al 2022. Un contratto che, secondo quanto riportato da Sky Sport, conterrebbe anche una clausola rescissoria valevole solo per l'estero: servirebbero 50 milioni, infatti, per strapparlo alla squadra di Sarri.

