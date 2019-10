Napoli, col Salisburgo in avanti due maglie per 5 attaccanti

di Roberto Ventre

Inviato Salisburgo



La rifinitura di stasera al Red Bull Arena, lo stadio gioiello del Salisburgo, servirà a sciogliere gli ultimi dubbi di Ancelotti sulla formazione da schierare domani nella partita importantissima per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Dubbi che riguarderanno soprattutto l'attacco dove in cinque si giocano due maglie: le torri Milik e Llorente e i piccoletti Insigne, Mertens e Lozano.



Il Napoli ha avuto modo già di conoscere l'anno scorso nel match di Europa League l'ambiente molto caldo allo stadio del Salisburgo dove la spinta dei tifosi riesce ad esaltare la forza della squadra austriaca. Ma anche i tifosi azzurri faranno sentire il loro incitamento: domani sera saranno in 1500, tutto esaurito il settore ospiti per una sfida europea decisiva e con il Napoli che proverà ad interrompere il digiuno di vittorie in Champions lungo otto partite.



A seguire il Napoli a Salisburgo c'è anche il presidente De Laurentiis. Molto carico Koulibaly, il difensore senegalese in lizza per il Pallone d'Oro: France Football lo ha inserito nella lista dei trenta candidato, il premio si assegnerà il 2 dicembre a Parigi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA