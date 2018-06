di Bruno Majorano

Trattativa in stato avanzato quella porterà che Meret e Karnezis alla corte di Ancelotti. Significativi passi in avanti tra il Napoli e l’Udinese.Sembra che l’operazione si possa chiudere sui 28 milioni totali per entrambi i portieri, compresi i bonus facilmente raggiungibili. Il presidente del Napoli De Laurentiis, il patron dell'Udinese Pozzo e Pastorello, agente del 21enne giocatore dell'Under 21, stanno trattando in queste ore. Meret attraverso l'agente ha già dato l'assenso di massima al trasferimento. Karnezis era stato trattato dal Napoli già nella scorsa stagione come possibile vice di Reina, ma poi Sarri decise di tenere in rosa Sepe e Rafael.

