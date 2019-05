Commovente Ghoulam: «Vittoria dedicata a Noemi»

Entrato in campo solo nel finale, Faouzi Ghoulam ha potuto esultare per la vittoria degli ultimi minuti a Ferrara per il suo Napoli. Un 2-1 che conserva il sorriso e lancia la volata verso le ultime due gare della stagione contro Inter e Bologna prima dei titoli di coda.



Ma il terzino algerino ha saputo prendersi la scena nel post gara con una dedica commovente: «Felice di poter dedicare la vittoria alla piccola Noemi» ha scritto Faouzi su Intagram, travolto dall'amore dei tifosi che hanno subito rilanciato il suo messaggio in favore della bambina ferita da una pallottola vagante a Piazza Nazionale lo scorso 3 maggio. «Sono contento anche per l'esordio in A di Gianluca Gaetano», ha concluso il terzino.







