di Andrea Ruberto

Spegne 70 candeline Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Per il suo compleanno non sono mancati gli auguri dei tifosi partenopei, ma il suo operato con la squadra divide. «Bisogna investire e comprare nuovi giocatori - sostengono alcuni - Se non mette mano alla tasca non vinceremo mai».



Dall’altro lato i sostenitori difendono il presidente «In questi anni ha fatto salire il Napoli ogni anno un gradino più sù. Dobbiamo aver fiducia e aspettare». Ma l’augurio che unisce tutti è uno: portare a casa il tanto agognato scudetto.

