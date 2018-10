di Roberto Ventre

Il Napoli alla seconda sosta della stagione arriva in forma, la condizione atletica è al top: l’effetto positivo del turnover di Ancelotti. La rotazione funziona, ventuno gli azzurri impiegati dal primo minuto dal nuovo tecnico, l’ultimo della serie Ounas.

Contro il Liverpool la prestazione perfetta non solo sul piano tecnico-tattico ma anche per la risposta atletica degli azzurri che hanno retto i ritmi dei reds venendo fuori alla grande nel finale di partita. Squadra uscita fresca mentalmente e fisicamente dal primo tour de force della stagione: la serie di partite tra campionato e Champions League chiusa con cinque vittorie, il pareggio di Belgrado contro la Stella Rossa e la sconfitta dell’Allianz Stadium con la Juventus. Ancelotti ha schierato sempre titolare dall’inizio della stagione, dieci volte su dieci, soltanto Koulibaly: il difensore franco senegalese con il giallo rimediato contro il Sassuolo è entrato in diffida e potrebbe essere risparmiato per la prima volta alla ripresa del campionato contro l’Udinese, visto che l’impegno successivo sarà contro la Roma.

