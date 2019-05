De Laurentiis blinda Ancelotti: scatta l'opzione per il rinnovo

di Roberto Ventre

Il Napoli ha esercitato la clausola per il rinnovo automatico del contratto di Ancelotti, il tempo limite era il 30 maggio e il passaggio è stato già ratificato. Una clausola di conferma (o di chiusura) del rapporto esercitabile solo da parte del club, rinnovata anche per la prossima stagione, da far scattare nuovamente al termine della prossima annata agonistica. Una possibilità unilaterale, non sono previste, infatti, clausole di uscita a favore dell'allenatore attraverso il pagamento di eventuali penali. «Io mi trovo benissimo, ho una clausola in scadenza il 30 maggio, spero che il Napoli me la eserciti. Sono legato al Napoli ancora per due anni e sono felice di esserlo», aveva detto Ancelotti domenica sera alla fine della partita contro l'Inter svelando l'esistenza di una clausola sul contratto e confermando la sua intenzione di proseguire sulla panchina azzurra.



