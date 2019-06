Napoli contro Liverpool il 28 luglio In Scozia l'esordio degli azzurri

La notizia era già nell'aria da un po', ma ora arriva anche l'ufficialità della data. Napoli e Liverpool si incontreranno ancora una volta - la quarta nel corso dell'ultimo anno considerando l'amichevole di un anno fa e le due gare di champions League - per dare vita ad uno scontro tutto europeo. Teatro dell'amichevole sarà lo spettacolare stadio BT Murrayfield, lo storico impianto di Edimburgo noto ai tifosi di rugby di tutto il mondo che già in passato ha ospitato match amichevoli di calcio.



Dalla Scozia, dunque, ripartirà la nuova stagione degli azzurri di Carlo Ancelotti, che dal 6 al 26 luglio prossimi saranno invece occupati a Dimaro, in Trentino, per il tradizionale ritiro estivo. Come svelato da STV in Scozia, l'amichevole servirà anche ai tifosi di casa per abbracciare Andy Robertson, scozzese e campione in Champions con i Reds di Klopp.



Per il Napoli quella col Liverpool dovrebbe essere solo la prima di tre amicheoli previste dopo il ritiro. I Reds comandano gli scontri degli ultimi dodici mesi: una vittoria a testa nel girone di Champions con stesso risultato, ma gli inglesi seppero imporsi in scioltezza nell'amichevole dell'estate 2018 con un netto 5-0 che fece male alla truppa Ancelotti. I biglietti per il match del prossimo 28 luglio saranno in vendita dal 12 giugno.

